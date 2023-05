Piemonte: Cirio, diventeremo lo snodo logistico d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sua ha due risultati ad alto tasso simbolico portati a casa - lo sblocco della Asti-Cuneo, infrastruttura incompiuta per eccellenza nel Nord Italia e l'apertura del Grattacielo della Regione, dopo anni di litigi e ricorsi -, una stagione straordinaria di risorse grazie al Pnrr e alcune partite difficili, ma ancora aperte, come quella legata alla futura fabbrica Intel in Italia. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in una intervista al "Sole 24 Ore" parla del futuro della regione subalpina, con una certezza: "Il rilancio del Piemonte, retroporto naturale della Liguria, passa dalla logistica, grazie alla sua posizione, all'incrocio tra Terzo valico e Alta Velocità Torino-Lione". Sul Pnrr - 6 miliardi andranno al Piemonte, poco più di un miliardo la quota in carico alla Regione - la scommessa è di raddoppiare sui progetti legati all'idrogeno: "Abbiamo risorse pari a venti milioni e progetti per almeno il doppio" dice il presidente. Il Piemonte ha presentato un piano per rafforzare il sistema degli invasi da un miliardo, in chiave anti siccità, ed è tra le poche regioni ad aver avocato a sé la gestione delle concessioni per lo sfruttamento dei bacini idrici, con l'idea di utilizzare questa leva per rendere più attrattivo il territorio. "Abbiamo inserito nel capitolato la possibilità di acquistare energia a prezzi calmierati, l'idea è di metterla a disposizione delle imprese, a cominciare da Stellantis, per attrarre investimenti". (segue) (Res)