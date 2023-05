Piemonte: Cirio, diventeremo lo snodo logistico d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirio spiega come se la cava il Piemonte con i fondi europei: "Il Piemonte vanta una spesa certificata e rendicontata al 97 per cento per il Fse e al 90 per cento per il Fesr, a sette mesi dalla scadenza dell'Ue sul precedente periodo di programmazione. Supereremo il 100 per cento delle risorse spese e siamo dunque in corsa per accaparrarci una quota aggiuntiva di fondi che arriverà da quelle regioni europee che non sono riuscite a spendere. Siamo stati i primi ad avere il nuovo piano per i fondi europei 2021-2028. Con noi anche l'Emilia Romagna ma ricordo sempre a Bonaccini che siamo arrivati primi, anche se di poco". E se potesse avere una quota aggiuntiva dal Pnrr: " Andremo in overbooking sul tema dell'idrogeno. Come Piemonte abbiamo vinto una call del Governo Draghi, con 20 milioni di risorse assegnate ma abbiamo progetti per almeno il doppio. il Piemonte ha tutti gli elementi per diventare la Hydrogen Valley d'Italia". L'infrastruttura che più gli sta a cuore: "Questo è l'anno della tratta italiana della Tav. Dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra parte di competenze, i francesi si prenderanno il loro tempo", ha concluso Cirio. (Res)