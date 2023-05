Riforme: Braga (Pd), si indebolisce il Colle mortificando le Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può discutere di riforme se su altri terreni come l'autonomia differenziata, che spacca il Paese e crea enormi problemi, vanno avanti come un treno e con forzature che escludono il parlamento e il rapporto con le regioni". Lo ha detto alla "Stampa" la capogruppo del Pd, Chiara Braga, dopo il summit con la premier. "Era un incontro istituzionale, - racconta - anche molto franco e in cui è stato possibile confrontarci sul merito. Ha parlato di fatto solo la premier, Salvini a un certo punto si è assentato. Noi abbiamo detto con chiarezza che ci interessa capire le condizioni e il perimetro, se è un confronto vero non possono esserci soluzioni precostituite". Meloni "ha parlato di elezione diretta del premier o del presidente della Repubblica e noi le abbiamo ribadito la nostra contrarietà, perché crediamo che sia sbagliato cambiare la forma di governo parlamentare. Non siamo disponibili a farlo e a indebolire pesi e contrappesi fondamentali. Inoltre, non siamo favorevoli a un ridimensionamento dell'istituzione del presidente della Repubblica, che è stato elemento di garanzia, tenuta e coesione nazionale, per sostituirlo con un modello di uomo o donna sola al comando". (segue) (Res)