Riforme: Calenda, indicare il candidato premier è il punto importante per noi

19 luglio 2021

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, spiega al "Corriere della Sera" com'è andato l'incontro con la premier Giorgia Meloni: "È stato utile per far capire al governo la nostra posizione sulle riforme". II punto più importante è "il no al presidenzialismo. Sul presidente della Repubblica abbiamo segnato una linea rossa che non si può varcare". Insieme a Italia viva di Matteo Renzi: "Su questo punto sì". Ma ci sono anche distanze: "Italia viva, ad esempio, esprime una posizione univoca sul sindaco d'Italia. Per noi è un modello possibile e auspicabile ma non è l'unico per dare stabilità e forza all'esecutivo. Si può fare come in Germania dove è prevista una sfiducia costruttiva e un tempo molto breve entro cui cercare una sostituzione al Cancelliere altrimenti si va a elezioni. Il pro del modello del sindaco è l'investitura popolare, il contro è che in Gran Bretagna, ad esempio, avremmo ancora Boris Johnson e in Italia non ci sarebbe stata la sostituzione Conte-Draghi". "Per noi - continua l'ex ministro - l'importante è che ci sia un'indicazione del candidato premier e che quello poi sia incaricato di formare il governo. Successivamente va alle Camere per la fiducia e si fa la sua squadra, nomina i ministri e può revocarli". La premier Meloni ha fatto notare come in Francia in vent'anni ci sono stati quattro presidenti della Repubblica, cioè quattro capi dell'esecutivo: "Noi siamo un Paese di guelfi e ghibellini dove l'unica istituzione in cui ci siamo riconosciuti tutti nel tempo è il presidente della Repubblica". (segue) (Res)