Riforme: Calenda, indicare il candidato premier è il punto importante per noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la premier durante l'incontro c'era anche il ministro delle Riforme Elisabetta Alberti Casellati, che "ha fatto notare una cosa importante. Nel sistema dei sindaci i consigli comunali sono completamente svuotati e, di fatto, contano solo i sindaci. Chiaro è che ogni rafforzamento dell'esecutivo deve accompagnarsi a un bilanciamento dei poteri del Parlamento". Una proposta di Azione è il superamento del bicameralismo: "La premier non ha chiarito se vuole toccare il bicameralismo. Per noi è importante per imprimere una maggiore efficienza al Parlamento". Calenda lascerebbe in piedi il Senato: "È la nostra storia, è diventato un organo centrale nel 509 avanti Cristo. Abolire il Senato per uno come me appassionato della storia romana è un colpo al cuore". Il leader di Azione osserva infine che questi incontri sotto forma di consultazioni rappresentano "un modo molto positivo per procedere. Poi bisognerà decidere la forma deliberante, sia una commissione speciale, bicamerale o un'iniziativa del governo. Questo non è stato ancora chiarito", ha concluso Calenda. (Res)