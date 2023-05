Azerbaigian: oggi il centesimo anniversario della nascita del leader della Nazione Heydar Aliyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian celebra oggi il centesimo anniversario della nascita del leader della Nazione, Heydar Aliyev. Storico presidente del Paese caucasico, Heydar Aliyev non è stato soltanto la figura che ha guidato la nazione dai primi anni dalla dissoluzione dell’Unione sovietica sino all’epoca moderna ma anche colui che ha reso l’Azerbaigian uno Stato-nazione indipendente con il suo operato. Sono diversi gli osservatori che assegnano ad Aliyev il merito di aver favorito il risveglio di una vera e propria coscienza nazionale azerbaigiana, un passaggio imprescindibile nel percorso che ha portato il Paese a diventare un punto di riferimento politico, economico e industriale nella regione del Caucaso e non solo. La lotta a sostegno dello sviluppo di un pensiero nazionale azerbaigiano risale all’epoca dell’Urss, di cui peraltro Heydar Aliyev fu anche primo vicepremier prima di allontanarsi in aperto dissenso con le politiche di Mosca. La frattura definitiva si è consumata nel gennaio 1990 quando il governo sovietico provocò centinaia di morti nel tentativo di sopprimere il movimento indipendentista azerbaigiano: un’azione inaccettabile per il futuro presidente, che dopo una ferma protesta pubblica contro l’operato delle autorità di Mosca decise di lasciare il Partito comunista sovietico. (segue) (Res)