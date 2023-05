Azerbaigian: oggi il centesimo anniversario della nascita del leader della Nazione Heydar Aliyev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Heydar Aliyev in quel periodo è a Nakhchivan, sua città natale, proprio per assurgere come figura di spicco del movimento nazionalista. Dopo essere stato eletto deputato nel Parlamento di Baku, nel 1991 Heydar Aliyev diventò presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Nakhchivan. È un anno decisivo per la storia del Paese caucasico che, il successivo 30 agosto, dichiarerà la sua indipendenza dall’Unione sovietica, un atto che diventerà ufficiale solo dopo la dissoluzione ufficiale dell’Urss a dicembre. Un anno decisivo ma non semplice per l’Azerbaigian che si trovò da subito coinvolto in un conflitto con l’Armenia. Furono anni difficili per il neonato Stato caucasico, che tuttavia ne fecero assurgere la figura di leader, tanto che il 24 giugno del 1993 l’Assemblea nazionale di Baku lo elesse presidente dell’Azerbaigian. Con la fine delle ostilità con l’Armenia – dolorose per l’Azerbaigian a causa della perdita di territori internazionalmente riconosciuti sotto la sovranità di Baku –, il neo presidente si è concentrato sulla costruzione di un’economia nazionale, partendo dalla riforma agraria, i cui dettami principali saranno addirittura inseriti nella Costituzione azerbaigiana adottata nel novembre del 1995. (segue) (Res)