Azerbaigian: oggi il centesimo anniversario della nascita del leader della Nazione Heydar Aliyev (3)

- Gli anni di Heydar Aliyev alla guida dell’Azerbaigian, tuttavia, sono soprattutto gli anni dello sviluppo delle cospicue risorse energetiche del Paese. Un’attività culminata con la firma del cosiddetto “Contratto del Secolo” avvenuta il 20 settembre del 1994: in questa data l’azienda britannica Bp, le statunitensi Amoco, Unocal, Exxon, McDermott e Pennzoil, la russa Lukoil, la norvegese Statoil (ora Equinor), la turca Tpao, la saudita Nimir, la scozzese Ramco e la società petrolifera statale dell’Azerbaigian Socar siglarono l’accordo per lo sviluppo Azeri-Chirag-Gunashli nel settore azerbaigiano del Mar Caspio. Fu un punto di svolta per l’economia dell’Azerbaigian e per lo sviluppo della produzione e l’export di idrocarburi. E proprio lo sviluppo del settore energetico ha dato un notevole contributo alle relazioni fra l’Azerbaigian e l’Italia: sarà proprio la visita a Roma di Heydar Aliyev del 1997 a gettare le basi per un rapporto che ora ha la valenza di Partenariato strategico. Il livello elevato dei rapporti bilaterali è stato riconfermato grazie alla Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico multidimensionale siglata durante la visita di Stato del Presidente Ilham Aliyev a febbraio del 2020: proprio alla fine di quell’anno il Gasdotto transadriatico (Tap) – un progetto frutto della visione di Heydar Aliyev – inizierà a erogare forniture dirette dal Paese caucasico verso l’Italia. (segue) (Res)