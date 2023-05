Azerbaigian: oggi il centesimo anniversario della nascita del leader della Nazione Heydar Aliyev (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’ambasciatore azerbaigiano in Italia Rashad Aslanov ha voluto commentare questa importante ricorrenza. "Nel centesimo anniversario del leader nazionale dell'Azerbaigian, Heydar Aliyev, non posso che ribadire la sua fondamentale importanza per il mio Paese. La sua eredità, che spazia dai fondamenti democratici, alla politica estera multivettoriale, alla politica energetica e alla liberazione dei territori occupati e la garanzia della integrità e sovranità territoriale, per citare solo alcuni aspetti del suo pensiero illuminato, permea la vita dell'Azerbaigian e di tutto il popolo azerbaigiano. Siamo grati per il suo impegno, per la sua instancabile tenacia e per il coraggio con cui ha permesso all'Azerbaigian di rialzarsi dalla difficile situazione post sovietica e raggiungere l'incredibile attuale livello di sviluppo", ha affermato l’ambasciatore. (Res)