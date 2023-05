Sardegna: maxi-operazione antidroga della Polizia in tutta l'Isola, 27 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore del mattino, oltre 200 uomini e diverse unità cinofile della Polizia sono entrati in azione in Sardegna, dando esecuzione alle misure cautelari disposte dal Gip nell'ambito dell'operazione "Primavera Fredda". Quest'ultima, durata due anni, ha portato al sequestro di 36 chili di cocaina purissima e alla scoperta di traffici documentati per oltre 200 chili. Inoltre, l'operazione ha portato allo smantellamento di due organizzazioni criminali e all'arresto di 27 persone nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari. La Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha coordinato l'operazione, che ha rivelato un giro d'affari stimato in oltre 25 milioni di euro. La droga veniva consegnata in tutta l'isola attraverso auto di grossa cilindrata guidate da corrieri insospettabili. I panetti di cocaina venivano nascosti in vani ricavati nella carrozzeria delle auto. Questa operazione antidroga rappresenta un importante successo per le autorità italiane nella lotta contro il traffico di droga, che continua a rappresentare una grave minaccia per la salute e la sicurezza pubblica. (Rsc)