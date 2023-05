Francia-Italia: storico Lazar, possibile che tensioni proseguano sino a europee 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È verosimile che le tensioni tra Francia e Italia proseguiranno sino alle elezioni europee del prossimo anno. Lo scrive in un editoriale pubblicato dal quotidiano "Le Figaro" lo storico francese Marc Lazar. "La relazione franco-italiana oscillerà tra due poli. Da una parte la necessità per entrambi i governi di difendere i loro rispettivi orientamenti politici", spiega Lazar, aggiungendo che dall'altra parte "Francia e Italia hanno bisogno per ragioni economiche l'uno dell'altra". Per questo motivo molti ministeri "lavorano insieme e avanzano su diversi dossier", ha spiegato lo storico, citando come esempio i dicasteri della Giustizia, dell'Economia, della Difesa e degli Esteri.(Frp)