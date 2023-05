Repubblica Ceca-Italia: Meloni oggi a Praga, in agenda colloqui su migranti e Patto di stabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al dossier migratorio, il premier Fiala si è espresso più volte a sostegno dell’azione italiana volta a cambiare paradigma in sede di Consiglio europeo. La Repubblica Ceca, d’altronde, ha compreso che solo una protezione europea dei confini esterni dell’Ue e una cooperazione efficace con i Paesi di origine e di transito possano risolvere in modo strutturale i movimenti secondari, prioritari per Praga in ragione della collocazione al cuore del continente. Il focus sull’energia, altro tema che a quanto si apprende sarà al centro dei colloqui, rimarca l’obiettivo comune di prevedere una strategia comune per incrementare la sicurezza energetica europea salvaguardandone la competitività. (Rin)