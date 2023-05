Energia: "Kommersant", prezzo Gnl esportato in Asia al livello più basso da giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas naturale liquefatto (Gnl) esportato in Asia nord orientale è sceso sotto 360 dollari per mille metri cubi, che è il livello più basso dal giugno 2021. Lo ha riferito il quotidiano "Kommersant", secondo cui la domanda di Gnl in bassa stagione da parte dei principali consumatori del continente asiatico "rimane debole". La bassa domanda consente ai Paesi dell'Ue di ritirare le merci e riempire i depositi di gas in preparazione per il prossimo inverno. Secondo un esperto dell'Istituto per l'energia e le finanze russo, Sergej Kondratiev, la domanda di Gnl nell'Asia Orientale nel 2023 rimane debole a causa del rallentamento delle economie dei Paesi della regione. Nel primo trimestre del 2023, la produzione industriale nella Cina è aumentata solo del 3,9 per cento su base annua, mentre in Giappone è diminuita del 2 per cento e in Corea del Sud di oltre il 9 per cento. (segue) (Rum)