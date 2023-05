Energia: "Kommersant", prezzo Gnl esportato in Asia al livello più basso da giugno 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha spiegato l'esperto intervistato da "Kommersant", il settore industriale rimane uno dei principali riferimenti per il consumo di energia in questi Paesi, e i risultati deboli del settore (anche a causa del calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti e l'Ue) hanno avuto un impatto negativo sulla domanda. Un'ulteriore pressione sulla domanda di gas nel primo trimestre del 2023 è stata esercitata dall'industria del carbone in Cina: a marzo scorso, la produzione è aumentata del 4,3 per cento su base annua e le importazioni sono aumentate di una volta e mezzo. "Tuttavia, penso che quest'estate la domanda di Gnl in Cina supererà il livello dell'anno scorso, quando la situazione economica migliorerà e il 'rinascimento del carbone' si rallenterà", ha osservato Kondratiev. (Rum)