G7: vertice Hiroshima, il Giappone non si aspetta da Biden un messaggio sul disarmo nucleare

- Il Giappone, che regge la presidenza di turno del G7, non si aspetta che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden formuli un messaggio pubblico a sostegno del disarmo nucleare nel corso del vertice del gruppo in programma questo mese a Hiroshima. Lo ha dichiarato ieri l'ambasciatore del Giappone a Washington, Koji Tomita, nonostante Tokyo abbia voluto porre proprio il tema della non proliferazione al centro della sua presidenza di turno del gruppo. Tomita ha dichiarato che il Giappone si aspetta un "forte messaggio collettivo" da parte dei leader del G7 al termine della riunione di tre giorni in programma dal 19 maggio, poiché "77 anni di sforzi umani per evitare il ricorso alle armi nucleari non devono essere sprecati". L'ambasciatore ha però precisato che il Giappone "non sta cercando di chiedere al presidente Biden di esprimersi in maniera specifica" durante la visita a Hiroshima, una delle due città giapponesi devastate dai bombardamenti atomici statunitensi al termine della Seconda guerra mondiale. Biden sarà il secondo presidente degli Stati Uniti a visitare Hiroshima dopo Barack Obama, che nel 2016 pronunciò in quella città un discorso di circa 16 minuti rinnovando il proprio impegno per un mondo libero dalle armi nucleari. (Was)