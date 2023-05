Australia: governo propone aumento bilancio della Difesa a 29 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Australia ha proposto per l'anno fiscale 2023, che si concluderà a giugno 2024, un aumento del bilancio della Difesa a 29 miliardi di dollari, pari al 6,3 per cento della spesa pubblica complessiva. La proposta segue l'annuncio a marzo dell'acquisto di sottomarini a propulsione nucleare nel contesto dell'accordo Aukus per la cooperazione alla sicurezza con Stati Uniti e Regno Unito, un programma dal costo stimato in circa 248 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi trent'anni. Canberra intende aumentare gli stanziamenti per l'acquisto di sistemi d'arma avanzati, inclusi missili a lungo raggio, in risposta alla crescente influenza della Cina nell'Indo-Pacifico. Parte dei fondi aggiuntivi verranno anche destinati all'ampliamento di una base aerea nell'Australia settentrionale, per consentirle di ospitare bombardieri statunitensi a lungo raggio. (segue) (Res)