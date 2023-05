Australia: governo propone aumento bilancio della Difesa a 29 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia deve destinare maggiori risorse alla difesa, dotarsi della capacità di produrre autonomamente munizioni e di colpire bersagli a lungo raggio, in risposta alla crescente potenza militare della Cina e alle conseguenti sfide di sicurezza. E' quanto affermato dalla Revisione strategica della difesa, un documento commissionato dal governo australiano e pubblicato il 24 aprile. Il rapporto sostiene l'importanza del partenariato strategico di sicurezza Aukus, sottoscritto dall'Australia con Stati Uniti e Regno Unito e che prevede la creazione di una flotta di otto sottomarini a propulsione nucleare con tecnologie propulsive statunitensi. Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha dichiarato che il suo governo ha commissionato il rapporto per valutare le esigenze difensive, di postura e di prontezza militare del Paese nell'attuale contesto strategico. "Sosteniamo l'indirizzo strategico e le principali conclusioni contenute nel rapporto, che rafforzeranno al nostra sicurezza nazionale e garantiranno la nostra prontezza alle sfide future", ha affermato il premier in una nota. (Res)