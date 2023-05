Usa: Chicago dichiara lo stato di emergenza per l'arrivo dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco uscente di Chicago, Lori Lightfoot, ha proclamato ieri lo stato di emergenza in risposta all'ultimo arrivo di migranti irregolari nella città, un gruppo di 48 persone. In un comunicato, Lightfoot afferma che i migranti sono stati inviati in autobus dal Texas. Dallo scorso anno la città ha ricevuto più di 8mila migranti irregolari, che ha faticato a collocare in alloggi temporanei. La città ha chiesto maggiori risorse al governo federale e da altri Stati, sostenendo di non disporre dei mezzi necessari a fronteggiare l'emergenza. (Was)