Corea del Nord: Pyongyan accusa Corea del Sud e Giappone di "collusione militare"

- La Corea del Nord ha condannato la recente visita a Seul del primo ministro del Giappone Fumio Kishida, accusando quest'ultimo e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol di aver aperto la strada alla "collusione militare" trai due Paesi. Yoon e Kishida si sono incontrati a Seul domenica, segnando il pieno ripristino della cosiddetta "shuttle diplomacy" in un contesto di ripristino delle relazioni bilaterali, segnate per anni dalla riemersione delle controversie di carattere storico. Nella prima risposta ufficiale della Corea del Nord al vertice bilaterale tra i vicini, il sito web ufficiale "Uriminzokkiri" ha affermato che con la visita di Kishida "la collusione militare tra Corea del Sud e Giappone, tanto voluta dagli Stati Uniti, è entrata in una nuova fase di sconsiderata attuazione". "Uriminzokkiri" ha anche contestato l'ipotesi, menzionata da Seul, di una adesione del Giappone alla cosiddetta "Dichiarazione di Washington", con cui Seul ha recentemente ottenuto un rafforzamento delle garanzie di difesa e deterrenza da parte degli Stati Uniti: secondo il media di Stato nordcoreano, la politica "remissiva" di Yoon avrebbe consentito al Giappone di archiviare le sue colpe storiche e ne avrebbe rafforzato le rivendicazioni territoriali sulle Rocce di Liancourt, l'atollo controllato da Seul e rivendicato dal Giappone. (segue) (Git)