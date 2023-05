Asean: premier Singapore Lee sollecita sviluppo rete energetica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha sollecitato i leader dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) riuniti in Indonesia a sfruttare il successo del Progetto di integrazione energetica Laos-Thailandia-Malesia Singapore, per accelerare l'integrazione delle reti elettriche regionali. Il progetto, attivo da giugno dello scorso anno, consente a Singapore di importare tramite Thailandia e Malesia energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel Laos. Il successo del progetto ha dimostrato, secondo Lee, che "il commercio multilaterale di energia nella regione è praticabile". Durante l'incontro plenario dei leader dell'Asean, Lee ha anche sottolineato l'importanza di sviluppare la connettività e l'alfabetizzazione digitali per promuovere il benessere economico nella regione. (segue) (Fim)