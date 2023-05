Imprese: compagnie commerciali giapponesi sostenute da Warren Buffett hanno triplicato l'utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cinque compagnie commerciali giapponese sostenute dal finanziere statunitense Warren Buffett hanno conseguito un utile combinato di 4.200 miliardi di yen (31,1 miliardi di dollari) nell'anno fiscale che si è concluso lo scorso marzo, più che quadruplicando i loro profitti nei due anni seguiti all'ingresso nel loro capitale del fondo di Buffett, Berkshire Hathaway. Tutte e cinque le compagnie prevedono però per quest'anno una flessione dell'utile dovuta al calo dei prezzi elle materie prime. la più grande delle cinque aziende, Mitsubishi Corp, ha annunciato ieri di aver conseguito lo scorso anno un utile di 1.180 miliardi di yen, un incremento del 26 per cento su base annua. Itochu ha conseguito un utile di 800,5 miliardi di yen, in leggero calo rispetto al 2021 ma pur sempre vicino ai massimi storici. Sumitomo Corp ha visto aumentare l'utile del 22 per cento su base annua a 565,1 miliardi di yen. Quattro delle cinque compagnie, che includono anche Mitsui & Co. e Marubeni, hanno registrato nel 2022 un utile netto record. Buffett ha annunciato ad agosto 2020 l'acquisto di quote di partecipazione alle cinque compagnie tramite Berkshire Hathaway. (Git)