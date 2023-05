Brasile: Lula al G7 in Giappone per parlare di Amazzonia, Ucraina ed energie non inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, parteciperà alla prossima riunione dei leader del G7 per discutere la tutela della foresta amazzonica, i negoziati per la fine della guerra in Ucraina e per proporre alternative alla produzione di energia inquinante. Lo ha riferito lo stesso Lula in un passaggio della conferenza stampa concessa al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, in visita a Brasilia. Il governo del Brasile aveva confermato la partecipazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva come invitato alla prossima riunione del G7, in programma tra il 19 e il 21 maggio a Hiroshima, in Giappone. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, aveva invitato formalmente il presidente Lula lo scorso 6 aprile. L'ultima partecipazione del Brasile all'evento risale al 2008, durante il secondo mandato di Lula. "Il Brasile condivide i valori che accomunano i paesi del G7 – come il rafforzamento della democrazia, la modernizzazione economica e la protezione dell'ambiente e dei diritti umani – e mantiene un coordinamento permanente con i suoi membri su questioni dell'agenda internazionale, sia a livello bilaterale che all'interno del campo di applicazione del G20 e organizzazioni internazionali in cui interagiscono il Brasile ei membri del G7", riferisce una nota del ministero degli Esteri. (segue) (Brb)