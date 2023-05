Ucraina: Lula concorda con Ue, inaccettabile occupazione territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha le sue ragioni nel sostenere la resistenza dell'Ucraina contro la Russia, e Kiev non può accettare la violazione della sua sovranità e l'occupazione del suo territorio. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in un passaggio della conferenza stampa concessa al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, in visita a Brasilia. "L'Ucraina non può accettare l'occupazione del territorio, deve resistere. L'Unione europea ha le sue ragioni nel sostenere l'Ucraina contro l'invasione della Russia. Il Brasile e altri Paesi hanno le loro ragioni nel cercare una soluzione intermedia e condivisa. Se non ne fossi convinto, non sarei così impegnato", ha detto Lula. (segue) (Brb)