Ucraina: Lula concorda con Ue, inaccettabile occupazione territorio (2)

- Il presidente ha dichiarato che è "tempo per la diplomazia". "Non è il momento della guerra. Il Brasile ha condannato l'occupazione territoriale dell'Ucraina, ma, allo stesso tempo, la continuazione della guerra porterà solo alla morte. C'è bisogno di trovare qualcuno che parli di pace. Il Brasile è pronto per questo", ha dichiarato il presidente. Dal canto suo il primo ministro nederlandese Rutte si è detto felice di aver parlato della guerra con Lula. "Sono lieto che siamo riusciti a parlare della guerra in Ucraina oggi senza concessioni che potrebbero intaccare la sovranità dell'Ucraina. Vorrei anche dire che i Paesi Bassi sosterranno l'Ucraina finché sarà necessario", ha detto il primo ministro. (segue) (Brb)