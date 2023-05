Ucraina: Lula concorda con Ue, inaccettabile occupazione territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia dell'incontro bilaterale con Lula, Rutte aveva annunciato di voler "spiegare" a Lula perché la questione del sostegno all'Ucraina è "esistenziale" per i Paesi Bassi, per l'Europa e non solo, dal momento che l'invasione russa ha messo a rischio i valori occidentali. "Se Putin avrà successo in Ucraina, e non credo che lo farà, non finirà qui. Siamo preoccupate per la nostra sicurezza, ad Amsterdam, Berlino, Parigi e in Europa", ha affermato Rutte. (segue) (Brb)