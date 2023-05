Usa-Regno Unito: Blinken incontra Cleverly a Washington, Focus su Ucraina e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Bliniken, ha incontrato a Washington il suo omologo del Regno Unito, James Cleverly. Al centro dei colloqui tra i due capi della diplomazia è figurato il sostegno all'Ucraina: Cleverly ha sollecitato gli Stati Uniti a non far mancare il loro pieno appoggio a Kiev anche nel caso l'offensiva primaverile contro le forze russe non vada a buon fine. I due funzionari hanno discusso l'estensione dell'accordo sul grano ucraino e la cooperazione per la ricostruzione dell'Ucraina. Blinken ha ringraziato il Regno Unito per l'assistenza fornita da Londra all'evacuazione di cittadini statunitensi dal Sudan, e ha ribadito l'appello di Washington a cessare immediatamente le ostilità in quel Paese africano. "Stiamo lavorando a Jeddah per estende il cessate il fuoco e trovare un accordo sulla fornitura di aiuti umanitari al popolo del Sudan. Continuiamo a confrontarci direttamente con i leader civili e con la società civile del Sudan, per riportare il Paese sul binario della governance democratica", ha detto il segretario di Stato. Blinken ha anche espresso le congratulazioni degli Stati Uniti per la recente incoronazione di re Carlo III. (Was)