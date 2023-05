Asean: in corso vertice dei leader in Indonesia, focus su Myanmar e rivalità Usa-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi a Labuan Bajo, in Indonesia, l'annuale incontro di due giorni del leader dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. L'incontro segue l'attacco sferrato lo scorso fine settimana contro un convoglio umanitario dell'Associazione nel Myanmar, e proprio la crisi in quel Paese dell'Asia meridionale pare destinato a dominare l'agenda dell'incontro. I leader dei Paesi membri dell'Asean si confronteranno anche in merito al tema cruciale dell'indirizzo strategico dell'organizzazione, decisa a mantenere un ruolo di centralità regionale ed equidistanza nel contesto della rivalità sempre più intensa tra Stati Uniti e Cina. All'incontro che si è aperto oggi non prenderà parte il Myanmar, che è uno dei dieci Stati membri dell'Associazione, ma che è stato sostanzialmente escluso dai lavori dell'Asean a seguito del golpe che a febbraio 2021 ha portato all'insediamento di un governo militare. Domani, durante la seconda giornata di colloqui, i leader dell'Asean dovrebbero discutere i progressi nell'attuazione del consenso in cinque punti raggiunto dall'Asean per tentare di risolvere la crisi in atto nel Myanmar. (segue) (Fim)