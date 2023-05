Brasile-Paesi Bassi: governi rilanciano agenda su ambiente ed economia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi Bassi e Brasile intendono rilanciare l'agenda comune sui temi dell'ambiente, dell'energia verde e nella lotta ai cambiamenti climatici. Lo ha detto il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, in un passaggio della conferenza stampa concessa ieri al termine dell'incontro bilaterale con il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. "Sono felice che il presidente Lula sia tornato. Riconosco e valorizzo il suo impegno per la tutela della foresta amazzonica e nella lotta contro i cambiamenti climatici. Questo di oggi è solo il primo passo per rilanciare la nostra agenda comune sui temi ambientali. Lavoreremo insieme per l'economia verde", ha detto Rutte. Il presidente Lula, dal canto suo, ha evidenziato che "i Paesi Bassi sono molto importanti nella transizione energetica che il mondo sta vivendo. E il Brasile può diventare un Paese simbolo dell'esperienza più riuscita di una matrice energetica completamente pulita. Oltre all'energia eolica e solare, il Brasile entrerà nella fase dell'idrogeno verde", ha affermato Lula. (segue) (Brb)