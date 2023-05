Brasile-Paesi Bassi: governi rilanciano agenda su ambiente ed economia verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con Lula, il primo ministro Rutte ha partecipato in serata a una cena in suo onore presso la sede del ministero degli Esteri, Palazzo Itamaraty. Il premier nederlandese sarà oggi nello stato di Ceará, a Fortaleza, dove parteciperà a una serie di eventi riguardanti la cooperazione soprattutto nel campo dell'utilizzo dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio. I Paesi Bassi occupano la seconda posizione nella classifica dei maggiori investitori stranieri in Brasile, con uno stock che ha raggiunto circa 126 miliardi di dollari nel 2021. Il Paese è il quarto maggiore importatore di prodotti brasiliani. Il flusso commerciale bilaterale ha raggiunto i 14,7 miliardi di dollari nel 2022. (Brb)