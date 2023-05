Giappone: studente accoltellato a Tokyo, arrestato il responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente di scuola media è stato accoltellato a Tokyo stamattina, e le autorità hanno già arrestato il responsabile, un uomo di circa 60 anni. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui il ragazzino che ha subito l'aggressione è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nel distretto di Ota, a circa 400 metri dalla stazione ferroviaria di Kamata. La polizia ha rinvenuto poco distante un coltello sporco di sangue, che ritiene essere l'arma utilizzata nell'aggressione, di cui al momento non sono note le cause. (Git)