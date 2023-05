Riforme: Meloni cerca dialogo con opposizioni, si apre confronto sul premierato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nel merito delle questioni, Meloni ha spiegato di aver trovato le posizioni delle opposizioni “molto variegate”, ma che “all’esito dei confronti odierni, tra l’ipotesi dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica e quella dell’elezione diretta del presidente del Consiglio, la seconda riscuote maggiore, timida, apertura” e questo, ha rimarcato, “va tenuto in considerazione”. “Noi – ha evidenziato – non siamo innamorati di un sistema nello specifico, ci sono tanti sistemi che possono essere presi ad esempio nelle altre democrazie e c’è anche la possibilità di immaginare un modello italiano”. Per questo, ha ribadito il premier, “se il confronto è serio e nel merito, io sono disponibile a parlare di tutto”: “Quello che è più difficile fare – ha sottolineato – è perdere tempo all’infinito e non riuscire a fare neanche stavolta che abbiamo una maggioranza solida e un orizzonte sufficiente per consegnare all’Italia delle riforme che non stiamo facendo per noi stessi, ma che consegniamo al prossimo governo e a tutte le forze politiche, e che possono lasciare il segno di una democrazia matura, più forte ed efficace, capace di dare le risposte che servono, di immaginare progetti di lungo periodo e che rispondano a quello che i cittadini vogliono”. “Continueremo con questo nostro ascolto anche con la Conferenza Stato-Regioni, coi sindaci, con i corpi intermedi e, all’esito di questo ragionamento, fermo restando l’impegno assunto con i cittadini, formuleremo la nostra proposta”, ha chiosato Meloni. (segue) (Rin)