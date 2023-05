Riforme: Meloni cerca dialogo con opposizioni, si apre confronto sul premierato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima delegazione parlamentare, per quanto concerne le opposizioni, ad entrare nella Biblioteca del presidente, alla Camera, per il confronto con l’esecutivo sulle riforme istituzionali, è stata quella del Movimento cinque stelle, guidata da Giuseppe Conte. Un calendario che è stato aggiornato, rispetto a quello inizialmente previsto, per consentire all’ex premier di partecipare. Il leader pentastellato ha detto no alle ipotesi relative al presidenzialismo ed al premierato e ha aggiunto: "Almeno da questo primo incontro non è venuta fuori una condivisione delle soluzioni. Noi siamo senz'altro per soluzioni sensate che garantiscano la stabilità, siamo disponibili anche ad un rafforzamento dei poteri del premier, delle autorità di governo, ma in un quadro che si conservi complessivamente equilibrato, un quadro che non mortifichi il modello parlamentare, la funzione parlamentare, e che non mortifichi - questo ci sta molto a cuore - la funzione del presidente della Repubblica, che nel nostro ordinamento ha una posizione di garanzia, una garanzia che gli consente di rappresentante l'unità nazionale di cui abbiamo tanto bisogno. Un ruolo chiave in questo contesto". Spazio anche ad un’apertura da parte di Conte: "Ci siamo dichiarati disponibili, per quanto riguarda il metodo - ha segnalato -, ad un dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, che possa dedicarsi con continuità e costanza a questa prospettiva, ed anzi raccomandiamo questo percorso". Particolarmente atteso, poi, il primo faccia a faccia tra la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e Giorgia Meloni. "Diciamo no all'elezione diretta del presidente della Repubblica ed anche al premierato, o sindaco d'Italia. E' una forma che non esiste in alcun Paese, che indebolirebbe il Parlamento. Per noi non si tocca l'istituzione presidente della Repubblica, nel suo ruolo di garante della Costituzione, super partes e rappresentante dell'unità nazionale. Non siamo per ridimensionare in alcun modo il ruolo del presidente della Repubblica, verso un modello di uomo o donna, solo o sola, forte al comando", ha sottolineato la leader del Pd, secondo cui "questa discussione non è una priorità del Paese. Le priorità sono quelle del lavoro, della situazione della sanità pubblica, dell'attuazione del Pnrr, del clima, dei giovani, della casa. Non crediamo che si possa affrontare una discussione così rilevante a compartimenti stagni. Abbiamo posto con forza questo tema all'esecutivo". Ed ancora, "lo strumento del confronto saranno loro a stabilirlo, l'iniziativa è loro. A noi, più che lo strumento ci interessa la qualità e il perimetro di quel confronto, perché se hanno già deciso come va a finire, non è un vero confronto", aveva affermato sempre Schlein, in una intervista al Tg3, mentre era ancora in corso l’incontro con il capo del governo, incontro durato circa due ore. (segue) (Rin)