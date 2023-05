Tunisia: spari nei pressi della sinagoga di Ghirba, morto un agente di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente di polizia è stato trovato morto nel porto tunisino dell'isola di Djerba, non lontano dalla sinagoga di Ghirba, meta in queste ore di un partecipato pellegrinaggio. Lo riferisce l'emittente "Mosaique Fm" secondo cui nella zona, poco prima, erano stati sentiti degli spari. Poco dopo le forze di sicurezza hanno "eliminato" l'uomo ritenuto responsabile della morte dell'agente, ha aggiunto l'emittente. In queste ore è in corso l’annuale pellegrinaggio alla Ghirba, edificio religioso restaurato nel 19mo secolo che risale al periodo del Primo tempio. Negli anni passati, l'evento ha richiamato in Tunisia migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, tra cui Israele, Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Nel 1985 la sinagoga è stata oggetto di un attentato in cui erano morte tre persone. Nel 2002 Al Qaeda ha rivendicato l’esplosione di un camion bomba nelle vicinanze della sinagoga in cui erano morte 21 persone. “Lag B’Omer” è una festa che cade nel 34mo giorno a partire dalla prima sera di Pesach, la Pasqua ebraica. La festa ha origine al tempo di Rabbi Akiva. Il Talmud racconta che 24.000 allievi di Rabbi Akiva morirono per una misteriosa malattia mandata da Dio. Il Talmud in seguito giustifica l'evento perché costoro non "dimostravano rispetto l'uno per l'altro". Lag B'omer celebra il giorno in cui questa malattia cessò. (Tut)