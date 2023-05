Uruguay: investimento di 5 milioni di dollari in nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici Mittente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha riferito Emaldi, in Uruguay ci sono 2.400 veicoli elettrici e si stima che entro la fine dell'anno la cifra potrebbe superare i 3.000. Inoltre, ha sottolineato che l'80 per cento delle ricariche che vengono effettuate nella rete installata da Ute corrisponde al trasporto pubblico e hanno l'intenzione diinstallare nuovi punti di ricarica nei centri commerciali di grandi dimensioni per una maggiore accessibilità. Attualmente il percorso elettrico pubblico è finanziato dall'azienda statale e vengono acquistate apparecchiature di ricarica rapida che permettono recuperare le batterie in 15 o 20 minuti, al costo di 45.000 dollari ciascuna. (Abu)