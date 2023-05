Brasile: Telegram contro il governo, da legge contro fake news poteri di censura allo Stato (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha annunciato inoltre l'apertura di un procedimento amministrativo contro la piattaforma di messaggistica Telegram. La decisione è stata adottata perché la società non ha rispettato il termine dato a tutte le compagnie che gestiscono social network per informare il governo dei meccanismi adottati per identificare e moderare la circolazione di contenuti illegali, tra cui minacce di attacchi e incitamento all'odio. "Questo procedimento può portare a pesanti sanzioni, tra cui la sospensione delle attività sul territorio nazionale", ha concluso Dino. L'iniziativa è una delle misure annunciate dal governo all'indomani della morte di quattro bambini nel corso di un attacco a colpi di accetta sferrato in un asilo di Blumenal, stato di Santa Catarina, da parte di un giovane di 25 anni. (Brb)