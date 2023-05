Usa: Tucker Carlson accusa “Fox News” di frode e annuncia il suo programma su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tucker Carlson, ex conduttore televisivo di “Fox News” ha accusato l’emittente di frode e violazione dei termini contrattuali, due settimane dopo l’interruzione del rapporto di lavoro. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che Carlson ha fatto inviare una lettera dai suoi avvocati, allegando la documentazione necessaria per avviare una eventuale causa legale. Nella lettera, gli avvocati di Carlson affermano che la clausola di esclusività presente nel suo contratto con “Fox News” non è più valida, avendo interrotto il rapporto di lavoro, e che il conduttore televisivo ha quindi facoltà di avviare un nuovo programma o una propria impresa di comunicazione. Carlson ha annunciato oggi di voler portare il suo programma su Twitter, affermando in un video che “molto presto daremo il via ad una nuova versione dello show che abbiamo portato avanti nel corso degli ultimi sei anni, su Twitter”. Le fonti hanno precisato che la lettera è stata inviata prima dell’annuncio. L’avvio di un nuovo programma di informazione rappresenterebbe una violazione del contratto precedentemente stipulato con “Fox News”, ma i legali di Carlson hanno detto che l’emittente avrebbe “violato per prima” i termini. Il contratto, infatti, rimarrà in vigore fino a gennaio del 2025 e l’emittente ha già confermato di voler continuare a pagare lo stipendio al conduttore, evitando così il lancio di un programma concorrente. (Was)