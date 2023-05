Usa: autorità hanno emesso accuse penali nei confronti del deputato repubblicano George Santos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno avanzato accuse penali nei confronti del deputato repubblicano George Santos, che negli ultimi mesi è stato al centro di aspre polemiche a livello bipartisan a causa di ripetute bugie sui suoi trascorsi professionali e sulle sue attività finanziarie prima di entrare in politica. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che Santos potrebbe comparire già domani presso il tribunale di New York dove sono state depositate le accuse, ancora secretate. Le fonti non hanno fornito ulteriori dettagli in merito alla natura delle accuse. (Was)