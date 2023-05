Brasile: Lula decreta lutto nazionale di tre giorni per morte cantante Rita Lee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte della cantante Rita Lee, considerata regina del rock brasiliano, deceduta oggi all'età di 75 anni nella sua casa di San Paolo. L'artista combatteva contro un cancro ai polmoni dal 2021. Il presidente Lula aveva offerto immediatamente dopo aver appreso della notizia le sue condoglianze. "Rita Lee Jones è uno dei nomi più grandi e brillanti della musica brasiliana. Cantante, cantautrice, attrice e polistrumentista. Un artista in anticipo sui tempi. Pensava che il titolo di regina del rock fosse inappropriato, ma il soprannome rende giustizia alla sua traiettoria", scriveva Lula su Twitter. "Rita ha contribuito a trasformare la musica brasiliana con la sua creatività e audacia. Non ha risparmiato niente e nessuno con il suo umorismo e la sua eloquenza. Ha affrontato il maschilismo nella vita e nella musica e ha ispirato generazioni di donne nel rock e nell'arte. Non sarà mai dimenticata e lascia la sua eredità nella musica e nei libri per milioni di fan in tutto il mondo. Il mio abbraccio fraterno ai bambini Beto, Joao e Antonio, famiglia e amici. Rita, ci mancherai", concludeva il presidente.(Brb)