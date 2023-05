Brasile: Lula, spero che consigliere Amorim torni da Ucraina con soluzione per la guerra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicinanza politica di Brasile e Russia sul dossier ucraino era peraltro emersa nel corso dell'incontro bilaterale a Brasilia dello scorso 17 aprile tra il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov e l'omologo brasiliano, Mauro Vieira. L'esponente del governo Lula aveva infatti ribadito che il Brasile "è disposto a partecipare alla soluzione pacifica" del conflitto, ribadendo la posizione del Paese sul cessate il fuoco in Ucraina che "deve avvenire quanto prima, nel rispetto del diritto umanitario in favore di una pace duratura". Inoltre, Vieira si era espresso contro le sanzioni unilaterali anti-russe adottate dall'inizio del conflitto da Stati Uniti, Unione europea e numerosi alleati dell'Occidente. Dal canto suo Lavrov aveva affermato che "il Brasile ha maturato una buona comprensione della genesi della situazione" in Ucraina, aggiungendo che "le visioni del Brasile e della Russia sul conflitto sono le stesse". (Brb)