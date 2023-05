Usa: Biden su tetto al debito federale, risolveremo tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è mostrato fiducioso in merito alla possibilità di raggiungere un compromesso con i repubblicani sul rialzo del tetto al debito federale. “Risolveremo tutto”, ha detto, prima di iniziare la riunione odierna con il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, e con gli altri capigruppo alle due camere del Congresso: Hakeem Jeffries, Mitch McConnell e Chuck Schumer. Biden non ha risposto alle domande dei giornalisti. (Was)