- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato il giornalista dell'agenza di stampa francese Afp Arman Soldin, ucciso in Ucraina mentre stava svolgendo il suo lavoro. "Con coraggio, fin dall'inizio del conflitto era al fronte per stabilire i fatti. Per informarci. Condividaimo il dolore dei suoi familiari e di tutti i suoi colleghi", ha scritto su Twitter Macron. (Frp)