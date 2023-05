Riforme: Russo (FI), bene avvio confronto, esecutivi deboli danneggiano Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “deve tornare a correre e per farlo è indispensabile attuare le riforme che il Paese attende da troppi anni. Raggiungere l’obiettivo di un esecutivo più forte e quindi stabile, con la possibilità di affidare maggiori poteri al Presidente del Consiglio, potrà contribuire a rendere l’Italia più solida, affidabile e competitiva. Una sfida che riguarda non solo la maggioranza di centrodestra ma tutti i partiti”. Lo ha dichiarato Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. “Per questo motivo – ha proseguito – la disponibilità delle altre forze politiche parlamentari ad avviare un confronto sulle riforme istituzionali è senz’altro incoraggiante”. “In 75 anni di storia repubblicana – ha sottolineato – l’Italia ha avuto ben 68 governi. L’attuale sistema ha generato spesso la nascita di esecutivi deboli, che si reggevano su pochi voti, sistematicamente sotto ricatto delle forze più piccole, con maggioranze eterogenee e talvolta spericolate, cambi di premier, e dunque di linea politica, troppo frequenti. Una instabilità politica mal vista dai cittadini e che ha spesso messo a rischio il patto di fiducia tra gli elettori e gli eletti, rendendo negli anni il nostro Paese più debole degli altri”. “Da quasi 30 anni – ha aggiunto il deputato azzurro – governi di segno diverso presentano proposte di riforma che non arrivano a conclusione per mancanza di tempo o di condivisione con l’opposizione e che si sono fermate nelle Aule o con i referendum: per questa ragione, la scelta di questo esecutivo di lavorare ad una proposta di riforma già all’inizio della legislatura e di confrontarsi con tutti i singoli partiti dell’opposizione, prima di presentare una propria proposta, può fare in modo che questo tentativo sia finalmente fruttuoso”. (Rin)