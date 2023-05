Brasile: Telegram contro il governo, da legge contro fake news poteri di censura allo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di messaggistica Telegram ha criticato il disegno di legge contro le fake news proposto dal governo del Brasile e attualmente in discussione in parlamento. Nel testo pubblicato sul suo canale ufficiale, Telegaram afferma che la legge "concede poteri di censura preventiva al governo e crea un sistema di sorveglianza permanente" oltre a "minacciare la democrazia" e "rappresentare un rischio per internet" se approvato così com'è. Secondo l'app, il progetto con l'attuale formulazione consente al governo di sospendere qualsiasi servizio Internet senza un'ingiunzione del tribunale e che, per evitare multe, "le piattaforme sceglieranno di rimuovere eventuali opinioni relative ad argomenti controversi, in particolare argomenti che non sono allineati con la visione di qualsiasi governo attualmente al potere, che mette direttamente a rischio la democrazia". (segue) (Brb)