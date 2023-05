Brasile: Telegram contro il governo, da legge contro fake news poteri di censura allo Stato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale dell'informatica Google, dal canto suo, ha respinto le accuse del governo del Brasile. In una nota, la società ha affermato di essersi limitata a "spiegare i rischi" del disegno di legge e che sta investendo in campagne di marketing "per dare maggiore visibilità" alle "preoccupazioni" dell'azienda in merito. Secondo Google, il disegno di legge sulle fake news "non è stato discusso così ampiamente e ha subito cambiamenti significativi nelle ultime settimane". (segue) (Brb)