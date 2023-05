Argentina: Corte suprema sospende due elezioni provinciali a cinque giorni da apertura urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell'Argentina ha sospeso le elezioni a governatore che si sarebbero dovute tenere domenica nelle province di Tucuman e San Juan. Con i voti favorevoli di tre magistrati, la Corte ha infatti accolto i ricorsi presentati dalle opposizioni di centrodestra alle candidature di Sergio Unac a governatore di San Juan, e di Juan Manzur al ruolo di vice nella provincia di Tucuman: entrambi avrebbero infatti ecceduto il limite di mandati consentiti dalle diverse costituzioni provinciali. La Corte ha dato ora cinque giorni di tempo alle parti per produrre argomenti a loro difesa, riservandosi di non convocarne le urne fino a quando non avrà preso una decisione definitiva. La documentazione dovrà essere trasmessa alla procura generale perché, in "un breve termine" possa emettere il parere che informerà la decisione finale della Corte. (Abu)