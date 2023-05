Usa: nessun passo avanti sul debito, presidente Camera vedrà di nuovo Biden venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun passo avanti nelle trattative tra i repubblicani al Congresso e la Casa Bianca in merito alla necessità di innalzare il tetto del debito federale, evitando così la prospettiva di un default in estate. Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha detto ai giornalisti che “entrambe le parti hanno ribadito le proprie posizioni, e non mi sembra ci siano stati nuovi sviluppi”. Al termine della riunione organizzata oggi alla Casa Bianca, a cui hanno preso parte il presidente Joe Biden e i capigruppo repubblicani e democratici alle due camere del Congresso, McCarthy ha annunciato un nuovo incontro per la giornata di venerdì 12 maggio. (Was)