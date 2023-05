Usa: leader repubblicano McConnell, il Paese non andrà incontro al default ma occorre soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non andranno incontro ad un default questa estate. Lo ha detto il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro avuto oggi alla Casa Bianca sulla necessità di innalzare il tetto al debito federale. “Il Paese non andrà incontro al default”, ha detto, aggiungendo che una “soluzione finale” al problema dovrà essere concordata tra il presidente Joe Biden e il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, il quale ha annunciato che durante il colloquio non sono stati fatti passi avanti significativi per risolvere il problema. (Was)