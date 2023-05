Brasile: Lula, spero che consigliere Amorim torni da Ucraina con soluzione per la guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Lula ha provocato reazioni in Ucraina, Usa e Ue. In una pubblicazione su Facebook il portavoce della diplomazia ucraina, Oleg Nikolenko, ha invitato Lula a visitare Kiev per "capire" la realtà dell'aggressione russa e criticato il capo dello stato brasiliano per aver messo "la vittima e l'aggressore sullo stesso piano" attaccando gli alleati dell'Ucraina (Stati Uniti e Unione europea) che l'aiutano a "proteggersi dall'aggressione omicida" della Russia. Nikolenko ha chiesto a Lula di sforzarsi di "capire le vere cause e l'essenza" della guerra in Ucraina, innescata dall'invasione russa nel febbraio 2022. (segue) (Brb)