Usa: Biden su tetto al debito, sono sicuro che eviteremo un default

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto “sicuro” sulla possibilità di evitare il default. Parlando con i giornalisti, dopo la riunione alla Casa Bianca con il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e gli altri capigruppo democratici e repubblicani al Congresso, Biden ha detto che “sarebbe un disastro, e la maggioranza dei parlamentari ne è ben cosciente”. Interpellato sulla possibilità di un innalzamento temporaneo del tetto al debito federale, che consentirebbe alla Casa Bianca e ai repubblicani di continuare le discussioni ed evitare un possibile default questa estate, il presidente Usa ha detto che “non escludo nulla, ma non approverò un budget che prevede tagli che arrecheranno danni ai cittadini e a settori strategici, come quello delle fonti energetiche rinnovabili”. (Was)