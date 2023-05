Pakistan: proteste per arresto di Khan, almeno un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta in Pakistan nel corso delle proteste seguite all'arresto - avvenuto oggi - di Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro. La vittima, riportano i media locali, sarebbe un sostenitore dello stesso Pti. Khan, coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari, aveva più volte disertato le convocazioni del tribunale ed era riuscito ad evitare l'arresto anche grazie al pagamento della cauzione preventiva. Anche in questa occasione, i legali dell'ex primo ministro avevano contestato l'arresto chiedendo la liberazione immediata, ma l'Alta corte di Islamabad ha confermato "legale" la misura restrittiva. La situazione di tensione ha anche portato al blocco delle connessioni a banda larga in diverse parti del Paese. Khan è stato preso in custodia oggi dal corpo paramilitare dei Rangers e dovrebbe essere ascoltato da un giudice domani. Il Pti, confermando l’arresto, ha sostenuto che Khan è stato “sequestrato”, “spintonato” e perfino “torturato” mentre il ministro dell’Interno, Rana Sanaullah, ha smentito che sia stato vittima di tortura. L’arresto odierno è stato chiesto dal National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari, nell’ambito di un’inchiesta riguardante il fondo fiduciario Al Qadir University Project Trust (Aqupt).(Inn)